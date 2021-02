En Autriche, des expulsions fragilisent la coalition verte-conservatrice

Trois jeunes et leur famille ont été expulsés fin janvier d’Autriche vers la Géorgie et l’Arménie. Cette expulsion a choqué une partie du pays et a provoqué de vives tensions au sein de la coalition gouvernementale entre les Verts qui se présentent comme le parti des droits de l’Homme et les conservateurs, partisans d’une ligne dure sur les questions d’asile et d’immigration. Si les écologistes ont finalement accepté de tempérer leurs critiques pour ne pas mettre en danger la coalition en pleine pandémie, l’affaire laissera des traces . . .

Vianey Lorin Journaliste, Correspondant à Vienne pour France 24, AFP TV et Mediapart.