Pologne : une fin de campagne à couteaux tirés

Impossible de prédire qui du maire de Varsovie Rafał Trzaskowski ou du président sortant Andrej Duda sortira vainqueur de l’élection présidentielle dimanche 12 juillet. Le premier peut espérer le soutien de beaucoup des électeurs des candidats éliminés, tandis que le second peut compter sur sa base, sur des renforts de l’extrême-droite et mise sur ceux qui ne se sont pas déplacés au premier tour. Le point sur le rapport de forces.

49-48 pour Trzaskowski, annonce Ipsos ; 51-49 pour Duda, répond Estymator ; 47-46 pour Trzaskowski, relance IBRiS… Bref, tous ces sondages qui se succèdent, avec des marges d’erreur autour de 3% n’ont aucune véritable force de prédiction. Tout ce qu’ils viennent confirmer, c’est que la soirée électorale risque d’être longue dimanche prochain, alors que les Polonais devraient se mobiliser en masse pour choisir entre la continuation et le changement au Palais présidentiel. En effet, la participation du premier tour, avec sa mobilisation de plus de 64% des électeurs, avait failli battre le record de 1995, et le deuxième tour devrait attirer au moins autant d’électeurs aux urnes.

Les sondages s’entendent au moins sur le fait que les électeurs des candidats malheureux du premier tour voudront aussi faire valoir leur droit de vote au second tour. Dans la dernière semaine, Duda et Trzaskowski ont donc fait la cour à un gros quart de votants ayant choisi une alternative au duopole PiS (Droit et Justice, parti au pouvoir entre 2005 et 2007 et depuis 2015) – PO (Plateforme civique, au pouvoir entre 2007 et 2015). Aller chercher ces électeurs est surtout crucial pour Trzaskowski, qui a fini le premier tour largement derrière Duda (30,5% contre 43,5%).

La clé Hołownia

C’est surtout du côté des électeurs de Szymon Hołownia, qui a fini troisième avec presque 14% des voix, que s’est tourné Rafał Trzaskowski la semaine dernière. Comme nouveau venu en politique, le journaliste a réussi a attirer les foules lassées de la guerre PiS-PO. Très critique du parti au pouvoir, mais aussi de la PO, Hołownia était même donné gagnant par les sondages en cas d’un choc contre Andrzej Duda au second tour. Il n’a pas donné d’instructions de vote à ses partisans à l’issue du premier tour, mais a fait savoir qu’à titre personnel il voterait contre le PiS : „Je sais pour qui je ne vais sûrement pas voter. Je ne voterai pas pour Andrzej Duda.“

Le mercredi 1er juillet, il a débattu en direct sur Facebook avec Trzaskowski, une première en Pologne. Les deux candidats ont discuté franchement, avec un Trzaskowski visiblement très enclin à tout faire pour plaire à son interlocuteur. Il a dit oui à un véto présidentiel constitutionnel, vert et municipal, c’est-à-dire bloquant tout projet allant à l’encontre de la constitution, de l’environnement et de la décentralisation ; à un contrôle général des nominations partisanes dans les sociétés d’État ; et à la mise sur pied d’un Conseil des municipalités destiné à lutter contre la centralisation du PiS. Trzaskowski s’est montré plus hésitant sur le quatrième point, la dépoliticisation complète de la Chancellerie présidentielle, disant ne pas vouloir „partager la peau de l’ours avant de l’avoir tué.“

Après son bon score au premier tour, Szymon Hołownia a annoncé la fondation d’un nouveau parti baptisé Polska 2050 (en référence à l’objectif de neutralité carbone pour 2050) et la scène politique polonaise devra compter avec cette nouvelle force à l‘avenir. Mais dans l’immédiat, les électeurs d’Hołownia semblent sortir de cette semaine renforcés dans leur détermination à voter pour Trzaskowski, même „sans plaisir“, comme l’a exprimé leur candidat. Ainsi, selon le sondage d’Ipsos, ils seraient plus de 85% à vouloir soutenir le candidat libéral au second tour, contre 9% à Duda et 5% qui resteront chez eux.

Les électeurs d’extrême-droite courtisés

Sans surprise, le candidat de gauche Robert Biedroń, qui a enregistré un résultat fort décevant avec seulement un peu plus de 2% des voix, a exprimé son soutien à Rafał Trzaskowski au lendemain du premier tour. Il a dit vouloir un porte-parole d’une „Pologne progressiste, ouverte, tolérante, [et] d’un développement équilibré“, ajoutant qu’“aujourd’hui il me semble naturel que cette personne est Rafał Trzaskowski“. Ses électeurs semblent du même avis, puisque près de 80% d’entre eux se rangeront derrière le candidat de la PO, toujours à en croire Ipsos.

Quant au candidat du parti paysan (PSL), Władysław Kosiniak-Kamysz, il a refusé d’appuyer l’un des protagonistes de ce qu’il a qualifié de „guerre fratricide“, mais plus de 80% des 2,4% d’électeurs l’ayant appuyé iraient vers Trzaskowski.

Pour convaincre le peu d’indécis qu’ils restent, il n’y aura sans doute pas de débat télévisé, les deux candidats étant incapables de s’entendre sur une arène.

De son côté, Andrzej Duda, le réservoir électoral se trouve chez les électeurs du candidat d’extrême-droite Krzysztof Bosak (Konfederacja), qui a terminé en quatrième position avec près de 7% des votes. Comptant surtout sur une base électorale composée de jeunes hommes de moins de 29 ans, celui-ci a cependant refusé de soutenir qui que ce soit, déclarant sur les ondes de la Radio RMF qu’il s’agit d’un „choix entre un ennemi clair et un faux ami. Je ne suis pas sûr de savoir ce qui est le pire.“ Déchiffrage : Trzaskowski est l’ennemi, vu ses positions libérales sur les questions de société, mais Duda n’est pas un vrai ami, puisqu’il ne va pas assez loin dans la ‘lutte contre l’idéologie LGBT’ et les politiques économiques de redistribution du PiS sont loin du néo-libéralisme radical prôné par Konfederacja.

Ainsi, si les électeurs de Bosak penchent plutôt vers Duda que Trzaskowski (44% vs. 34%), ils sont les moins enclins à se déplacer dimanche 12 juillet (22%). Néanmoins, ils sont ouvertement courtisés par les deux candidats, qui ont fait des appels du pied de leur côté la semaine dernière. Ainsi, Rafał Trzaskowski a mis de l’avant les politiques économiques libérales de son parti, tandis qu’Andrzej Duda a réitéré ses attaques contre les personnes LGBT en promettant d’ancrer dans la constitution l’interdiction de l’adoption d’enfants par des couples homosexuels. Il a aussi vitupérer contre le „politiquement correct gauchiste“ et a signé une ‘Carte de la liberté en ligne’, un signal clair adressé aux électeurs de Konfederacja, qui se disent victimes de censure par les médias sociaux.

Meeting de campagne avant les législatives en septembre 2019. @Andre Kapsas

Un duel à mort…mais des passes d’armes à distance

Les deux candidats vont continuer de sillonner le pays jusqu’à vendredi soir minuit, quand l’agitation politique prendra officiellement fin. En plus de courtiser les électeurs des autres candidats et de mobiliser leurs propres troupes, il s’agit de mobiliser de nouveaux électeurs. C’est de ce côté-là que pourrait venir le coup décisif le jour du scrutin, car 60% des abstentionnistes du premier tour disent vouloir prendre part au vote (20% sont assez décidés et 40% plutôt décidés), selon Ipsos. Parmi eux, ceux qui disent soutenir le président sortant Duda sont presque trois fois plus nombreux que les supporters de son rival (65% contre 24%).

Pour convaincre le peu d’indécis qu’ils restent, il n’y aura sans doute pas de débat télévisé, les deux candidats étant incapables de s’entendre sur une arène. Duda refuse les médias privés, qu’il accuse de soutenir Trzaskowski et d’être dans des mains étrangères, tandis que Trzaskowski ne veut pas de nouveau aller à la télévision publique, qui soutient ouvertement le président sortant. Ils s’affrontent donc à distance par médias interposés, dans une lutte passionnelle aux allures de combat civilisationnel entre libéralisme et conservatisme. Si beaucoup de Polonais sont lassés de ce manichéisme, cela ne les empêchera pas de participer en masse le 12 juillet.