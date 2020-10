Des maires de Hongrie lancent un appel en faveur des libertés locales et de l’État de droit

En ce 23 octobre, journée nationale de commémoration du soulèvement antisoviétique d’octobre 1956 et du rétablissement d’un régime politique démocratique en 1989, plusieurs maires hongrois lancent un appel en faveur des libertés locales et de l’État de droit sur fond de rivalités avec le gouvernement.

« Ni l’épidémie, ni la crise économique ne peuvent être combattues avec succès sans les collectivités locales, mais seulement en partenariat avec elles. En attestent non seulement l’arrivée de la deuxième vague de l’épidémie, mais aussi les échecs du gouvernement dans la gestion de la crise économique« , affirme, avec plusieurs de ses homologues dans tout le pays, Gergely Karácsony, le maire de Budapest. Elu il y a tout juste un an à la tête de la capitale hongroise contre le candidat sortant du parti au pouvoir, István Tarlós, ce dernier s’impose de plus en plus comme le principal opposant à Viktor Orbán.

C’est en effet à son initiative que quarante-cinq autres maires du pays ont ajouté leurs signatures à la sienne, au bas d’un manifeste qui commence en premier lieu par saluer l’engagement des élus locaux contre l’épidémie de coronavirus et contre les effets dévastateurs de la crise économique et sociale nés de la crise sanitaire.

Dès son élection en fin d’année dernière, Gergely Karácsony avait déjà fortement contribué à la signature du pacte d’entraide entre les quatre capitales des membres du « V4 », ouvertement dirigé contre les gouvernements respectifs de ces pays.

Parmi les premiers signataires, on relève les noms des premiers magistrats de quelques unes des plus importantes villes de Hongrie. László Botka (Szeged), Péter Márki-Zay (Hódmezővásárhely), Pál Veres (Miskolc), Tamás Pintér (Dunaújváros), Attila Péterffy (Pécs), András Nemény (Szombathely) ou encore László Csőzik (Érd), représentants de l’opposition, ont tous été élus ou réélus lors du dernier scrutin municipal, fin 2019.

Le gouvernement est ainsi accusé d’entraver l’action des collectivités locales en détournant les règles et en empêchant notamment une équitable répartition des précieux fonds européens, qui ne bénéficieraient qu’aux membres et amis du parti au pouvoir, le Fidesz.