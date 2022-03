Des avions de combat polonais pour l’Ukraine ?

Après avoir écarté cette option la semaine dernière, la Pologne serait désormais disposée à confier à l'Ukraine plusieurs de ses avions de combat de fabrication soviétique, à la condition toutefois que des avions américains lui soient fournis en échange afin d'éviter tout déficit capacitaire pour son armée de l'air.

Le 27 février, trois jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Josep Borrell, Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, annonçait que des avions de chasse seraient prochainement confiés à l'armée de l'air ukrainienne.

Les seuls États membres en mesure de fournir des appareils sur lesquels les pilotes ukrainiens sont formés et en capacité de voler sont la Pologne, la Slovaquie et la Bulgarie qui détiennent des MiG-29, des Su-22 et Su-25. Cette annonce prématurée avait néanmoins été démentie dès le lendemain par les intéressés.

https://courrierdeuropecentrale.fr/les-enjeux-de-la-livraison-davions-de-combat-a-lukraine/