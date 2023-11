Présents depuis six siècles sur le territoire polonais, les Tatars sont une minorité musulmane discrète et méconnue. Ils ne seraient plus que 5 000 dans le pays. Alors que leur identité s’efface, ses membres se mobilisent pour la sauvegarder. Reportage . . .

Apolline Convain Journaliste au Centre de formation des journalistes (CFJ)