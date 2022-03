Après avoir bourlingué entre la Suisse, l'Iran et la Hongrie, Vincent Baumgartner s'est établi à Budapest en juin 2018 et travaille pour une ambassade. Passionné par l'histoire locale, l'architecture et l'urbanisme, il a créé "Budapest Téglái" qui vise à documenter les graffiti anciens gravés dans les briques et "Buildings Tell Tales" qui à pour but de faire découvrir Budapest et d'autres villes d'Europe centrale sous un angle différent.