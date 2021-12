Covid-19 : Net reflux de l’épidémie en Europe centrale, en attendant Omicron

La 4e vague épidémique européenne est en net reflux dans les pays de l'Europe centrale. Mais le variant Omicron pourrait provoquer une nouvelle poussée épidémique dès le mois de janvier.

La 4e vague épidémique européenne, et la 3e essuyée par les pays de l'Europe centrale - qui avaient échappé à la première du printemps 2020 - est en net reflux, après avoir causé des taux d'infection et de mortalité très supérieurs à ceux observés en Europe de l'Ouest et du Nord.

Le pic épidémique a été dépassé aux alentours du début du mois de décembre et a été particulièrement violent en Tchéquie et en Slovaquie (au niveau du nombre d'infections), tandis que la Pologne a été moins touchée.

La Hongrie, 4e pays au monde le plus endeuillé depuis le début de l'épidémie (au prorata de sa population) a encore subi la plus forte mortalité dans la région. On dénombre 38 000 morts en Hongrie depuis le début de l'épidémie, contre 35 000 en . . .