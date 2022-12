Avec le canal de la Vistule, la Pologne s’offre un nouvel accès direct à la mer Baltique

Le détour par les eaux de Kaliningrad, c’est désormais du passé. Les 1 300 mètres de long du canal de la Vistule, le gouvernement national-conservateur à Varsovie les érige en symboles d’une souveraineté retrouvée. Reportage.

Tolkmicko, Pologne - Avec ses forêts alentour, chatoyantes de jaune et de rouge à l'automne, et ses coquettes constructions, héritées de la Prusse orientale, Tolkmicko, située à l’extrême est de la Pologne, a tout pour séduire le vacancier d’un jour. Le village de 2 800 âmes est cependant victime de son enclavement géographique. Cerclé de collines, loin des grands axes routiers, il fait face à la lagune de la Vistule, une étendue d’eau qui s’étend jusqu’au cordon de littoral attenant à la mer Baltique et qui se termine dans les eaux russes de l'enclave de Kaliningrad. Depuis septembre, la commune de Tolkmicko est désormais reliée à la mer via le canal de la Vistule inaugurée par les autorités polonaises le 17 septembre dernier. « Nous avons enfin accès à la baie de Gdansk de manière illimitée », se réjouit . . .