Au Québec, « nous avons notre propre Solidarność ! »

Dans la Belle Province, c’est une diaspora polonaise interconnectée qui se mobilise, ces dernières semaines, pour épauler les personnes les plus à risque face à la Covid-19. Ligne d’assistance téléphonique, livraisons à domicile, messes en ligne (et en polonais), don de matériel de protection… Le Courrier d’Europe centrale est allé à la rencontre de ces Québéco-Polonais plus soudés que jamais contre le coronavirus.

Par Patrice Senécal et Hélène Bienvenu, à Montréal.

C’est un parfum de solidarité qui se mêle aux effluves de levain et de brioche, au 2894 boulevard Rosemont, à Montréal. En cette matinée de mai, à la Pâtisserie Rosemont, qui fait l’angle, Danuta Lepianka et son mari, Jan Burkat, vont et viennent entre le comptoir de charcuteries et l’arrière-boutique. Charlotte sur la tête . . .

Patrice Senécal Journaliste, Étudiant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Adjoint à la salle de nouvelles à Radio Canada Informations.