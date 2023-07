Au cœur de l’Europe #9 – Catastrophe écologique du fleuve Oder, élections en Pologne et en Slovaquie, Religieuses pro-guerre au Bélarus

Chaque mois l’émission « Au cœur de l’Europe », produite et diffusée en partenariat avec Euradio, vous offre un aperçu de l’actualité en Europe centrale, de Prague à Kyïv et de Tallinn à Bucarest.

Adrien Beauduin vous résume les nouvelles du mois et vous fait découvrir les thématiques couvertes dans les pages du Courrier d’Europe centrale. Politique, société, histoire, culture et économie… les sujets choisis par notre équipe de reporters jettent un regard unique et intime sur cette région coincée entre l’Ouest et l’Est, loin des stéréotypes et des idées reçues.

Ce mois-ci Adrien Beauduin nous parle des cicatrices laissées par les attaques de missiles russes sur l’Ukraine, de la formation d’un gouvernement technocratique dans une Slovaquie qui va de mal en pis, et puis de musiciennes de la scène alternative en Pologne.

Chaque mois l’émission « Au cœur de l’Europe », produite et diffusée en partenariat avec Euradio, vous offre un aperçu de l’actualité en Europe centrale, de Prague à Kyïv et de Tallinn à Bucarest.

Adrien Beauduin vous résume les nouvelles du mois et vous fait découvrir les thématiques couvertes dans les pages du Courrier d’Europe centrale. Politique, société, histoire, culture et économie… les sujets choisis par notre équipe de reporters jettent un regard unique et intime sur cette région coincée entre l’Ouest et l’Est, loin des stéréotypes et des idées reçues.

Ce mois-ci Adrien Beauduin nous parle de la catastrophe écologique du fleuve Oder en Pologne, des élections qui viennent en Pologne et en Slovaquie et de religieuses pro-guerre au Bélarus.