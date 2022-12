Au cœur de l’Europe #2 – Bras de fer à la commission et présidentielles tchèques

Chaque mois l’émission « Au cœur de l’Europe », produite et diffusée en partenariat avec Euradio, vous offre un aperçu de l’actualité en Europe centrale, de Prague à Kyïv et de Tallinn à Bucarest.

Adrien Beauduin vous résume les nouvelles du mois et vous fait découvrir les thématiques couvertes dans les pages du Courrier d’Europe centrale. Politique, société, histoire, culture et économie… les sujets choisis par notre équipe de reporters jettent un regard unique et intime sur cette région coincée entre l’Ouest et l’Est, loin des stéréotypes et des idées reçues.

Pour l’actualité de novembre, il est question du bras-de-fer qui oppose d’un côté la Commission européenne à la Pologne et la Hongrie ; sur l’humeur des Hongrois et des Polonais face à cette lutte ; et finalement sur les présidentielles tchèques prévues pour janvier 2023.