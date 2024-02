Árpád Soltész : « La Slovaquie n’est pas occidentale »

Écrivain et journaliste de renom en Slovaquie, Árpád Soltész estime et argumente que, face au premier ministre démagogue et autoritaire Robert Fico, moins d’un tiers du parlement, et donc de la société slovaque, porte réellement les valeurs de la démocratie libérale. Tribune libre.

Les élections législatives anticipées de septembre 2023, qui ont reconduit le populiste Robert Fico au pouvoir, avaient valeur de référendum. Elles ont déterminé l'orientation des valeurs fondamentales du pays et la réponse des électeurs est sans ambiguïté : la Slovaquie rentre chez elle, à Budapest et à Moscou . . .

