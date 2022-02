Amélie Zima : Ukraine, « il n’y a pas eu de traité formel garantissant que l’OTAN ne s’élargira pas »

Pour justifier l'invasion de l'Ukraine, le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, a invoqué des raisons de sécurité et notamment le risque de voir Kiev adhérer à terme à l'OTAN. Pour faire le point sur cette question, entretien avec Amélie Zima, docteure en science politique, spécialiste de l'OTAN.

Chercheuse au Centre Thucydide (Université Panthéon-Assas) et à l'IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’École militaire), Amélie Zima a publié en 2021 l'ouvrage L'OTAN aux Presses universitaires de France, dans la collection "Que Sais-Je ?".

Le Courrier d'Europe centrale. La crise entre l'Ukraine, les États-Unis et les puissances européennes d'une part, et la Russie, d'autre part, a pris une nouvelle dimension à l'automne dernier, lorsque Vladimir Poutine a mis sur la table des exigences de sécurité pour la Russie. Quelles étaient ces demandes et comment se sont déroulées ces négociations jusqu'à aujourd'hui ?

Amélie Zima. Le gouvernement russe a établi plusieurs lignes rouges. Celles-ci portent sur la limitation des exercices militaires . . .