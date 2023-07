Alisa Kovalenko : « mon film a réussi à capturer un monde désormais détruit ou occupé par les Russes »

La réalisatrice Alisa Kovalenko a filmé les vies de cinq adolescents qui rêvent de se tirer de ce « trou du cul du monde » qu'est le Donbass, en guerre depuis 2014. Entretien.

Le Courrier d'Europe centrale a pu s’entretenir avec la réalisatrice ukrainienne Alisa Kovalenko, de passage en Pologne pour promouvoir son dernier film We will not fade away (« Nous ne disparaîtrons pas »), sélectionné au festival de films polonais Millennium Docs Against Gravity en mai 2023. Un documentaire qui tire le portrait de cinq adolescents du Donbass, épris de rêves . . .