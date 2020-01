Adam Michnik : « Les Polonais doivent bloquer la voie à un Polexit »

La Grande-Bretagne quitte l'Union européenne ce 31 janvier à minuit. Dans la « Gazeta Wyborcza », Adam Michnik, voit le Brexit comme une victoire du populisme contre la démocratie et met en garde contre un « Polexit ». Tandis que « Rzeczpospolita » s’inquiète des conséquences de la perte de son « partenaire le plus important ».

Dans un éditorial publié ce vendredi 31 janvier 2020, jour de réalisation du Brexit et donc de sortie (symbolique, pour l’heure) de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, Adam Michnik écrit : « Il est difficile de prévoir toutes les conséquences de cet événement, mais une chose est certaine, on débouchera le champagne ce soir dans les salons de Trump et les bureaux de Poutine. Le Brexit est l'échec de l'Union européenne et le succès de ses adversaires . . .