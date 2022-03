« Un regard bleu », le nouveau livre de l’écrivaine tchèque Lenka Horňáková-Civade paru en France au début de l’année

L’écrivaine et peintre d’origine tchèque Lenka Horňáková-Civade est installée en France depuis les années 1990. À partir de 2015, elle commence à écrire en français en assurant elle-même la traduction en tchèque de ses livres, publiées ensuite par la maison d‘édition tchèque Argo.

Photos : Page facebook de Lenka Horňáková-Civade https://www.facebook.com/Lenka.Hornakova.Civade

Son premier roman Giboulées de soleil (2016), est le premier a été édité par Alma Éditeur qui devient ensuite sa maison d’édition attitrée, et il a reçu le prix Renaudot des lycéens 2016. C‘est le récit de trois générations de femmes qui se passe au sud de la Moravie.

Une verrière sous le ciel (Alma, 2018) , son second roman, primé par le prix littéraire Richelieu de la francophonie 2019, se passe avant la chute de mur de Berlin, et raconte l’histoire d’une jeune fille tchécoslovaque, venue à Paris pour une colonie de vacance organisée par le Parti communiste tchèque, et qui décide de ne pas prendre le train du retour, d’émigrer en France. Petit à petit, grâce aux personnes qui l’entourent, dans ce roman d’initiation, Anna fait l’apprentissage d’une langue et d’une culture, entre Prague et Paris, la Seine et la Vltava, les contes tchèques et les poèmes d’Apollinaire.

Son 3ème roman, La symphonie du Nouveau Monde (Alma, 2019) parle d’un jeune ambassadeur de la République Tchécoslovaque en France à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, Vladimír Vochoč, qui a réellement existé, et qui a parfois été comparé à Oskar Schindler. Son histoire personnelle était totalement tombée dans l’oubli, jusqu’à ce qu’en 2016, il reçoive à titre posthume le titre de « Juste parmi les nations ».

Le 4ème opus, paru chez Alma en janvier 2022 , Un regard bleu nous amène à Amsterdam, en 1656. Cette ville riche du XVIIe siècle est le lieu de rencontre du peintre Rembrandt et du philosophe-évêque-pédagogue d’origine tchèque – Comenius, né Jan Amos Komenský (1592-1670). Souvent considéré comme le père de la pédagogie moderne, l’auteur de manuel Orbis sensualium Pictus (1659) était membre du mouvement protestant des Frères tchèques. Au début de la guerre de Trente Ans, il est poursuivi par les troupes espagnoles, et après une tragédie familiale, il s’exile et voyage dans une grande partie de l’Europe. Il est même invité par le cardinal de Richelieu – sans succès – en France, et s’installe finalement à Amsterdam.

La rencontre des deux grands esprits, imaginée par Lenka Horňáková-Civade, entre le peintre illustre le siècle d’or néerlandais Rembrandt et le Tchèque Comenius, qui se déroule au fil des séances, dédiés à la création d’un portrait que Rembrandt peint auquel Comenius sert de modèle devient alors l’enjeu de ces riches heures entre deux génies. C’est une manière de se confronter, se comparer mais aussi de dialoguer sur leurs œuvres, leur vie d’homme, de père et leurs talents respectifs. Ils se respectent l’un et l’autre dans leurs capacités à se projeter au-delà de leur mort.

Plus d’informations sur Lenka Horňáková-Civade sur le site du Centre tchèque et sur le site personnel de l’artiste.