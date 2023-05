Slovaquie : Kočner de nouveau été acquitté de l’assassinat du journaliste Ján Kuciak

Marian Kočner, cerveau présumé de l’assassinat du journaliste slovaque, a été acquitté pour la seconde fois ce vendredi. Sa complice présumé Alena Zsuzsová a elle écopé de 25 ans de prison.

@Courrier d’Europe centrale

Vendredi, le tribunal spécial de Pezinok a de nouveau acquitté Marian Kočner qui était accusé d’avoir commandité le meurtre du journaliste Ján Kuciak en février 2018. Le tribunal l’a également acquitté d’avoir préparé les meurtres des procureurs Maroš Žilinka, Petr Šufliarske et Daniel Lipšic.

Présidée par la juge Ružena Sabová et composée des juges Rastislav Stieranka et Jozef Pikna, le tribunal a pris sa décision à deux contre un. Ružena Sabová a expliqué que « même un degré élevé de suspicion ne suffit pas » et que le doute doit profiter à l’accusé.

Marian Kočner jugé non-coupable du meurtre de Ján Kuciak, un choc en Slovaquie

Alena Zsuszová, qui était la complice présumée de Marian Kočner, a par contre été reconnue coupable d’avoir participé à commanditer le meurtre de Ján Kuciak et de la préparation des meurtres des procureurs Maroš Žilinka et Petr Šufliarske, et condamnée à 25 ans de prison.

Les procureurs du bureau du procureur spécial, Matúš Harkabus et Daniel Mikuláš, avaient proposé des peines d’emprisonnement à perpétuité pour Kočner et Zsuzsová. C’est la seconde fois que le parquet échoue à faire condamner Marian Kočner. L’affaire sera renvoyée devant la Cour suprême.

Qui est Marian Kočner, commanditaire présumé du meurtre de Ján Kuciak ?

« Un autre coup dévastateur »

Des associations de journalistes, dont Reporters sans frontières (RSF), ont publié un communiqué qui déplore « un autre coup dévastateur pour la lutte pour la pleine justice dans le meurtre de Ján et Martina ». « Cet échec répété à obtenir la condamnation du cerveau présumé est un nouveau revers dans la lutte contre l’impunité pour le meurtre de journalistes en Slovaquie et en Europe ». Cela « a également des implications inquiétantes pour les progrès fragiles de la liberté des médias réalisés dans le pays ces dernières années ».

Ján Kuciak et et sa compagne Martina Kušnírová ont été abattus à leur domicile près de Bratislava le 21 février 2018.

Consulter notre dossier spécial Ján Kuciak, le journaliste qui a fait avancer la Slovaquie