Quel avenir pour la Crimée ? À l’Est du nouveau #10

Depuis son annexion par Moscou en 2014, la péninsule de Crimée constitue un enjeu essentiel du conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie. Pourquoi ce territoire revêt-il un tel enjeu géopolitique pour Moscou ? Comment l’Ukraine cherche-t-elle à réaffirmer ses droits sur le territoire ? Comment vit sur place la population soumise à de nombreuses privations ?

C’est à toutes ces questions et bien d’autres que répond pour Euradio et Le Courrier d’Europe centrale la journaliste Clara Marchaud, tout juste de retour de la ligne de démarcation entre l’Ukraine et la Crimée.

« À l’Est, du nouveau ! » est un magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Cette émission est produite et animée par Matthieu Boisdron, en collaboration avec Gwendal Piégais.

Illustration : Crimée, mars 2014. Ilya Varlamov / CC-BY-SA-4.0.