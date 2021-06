Où en est la vaccination dans les pays de Visegrád ?

L’épidémie de Covid-19 a reflué en Europe centrale et la vaccination se poursuit, laissant entrevoir un été plus tranquille. La proportion de personnes vaccinées est bien supérieure en Hongrie que dans le reste du « V4 » et de l’UE.

Dans une tente de l’armée qui assure la logistique du processus de vaccination en Hongrie. @Le Courrier d’Europe centrale

Le pass sanitaire européen qui permettra d’harmoniser les déplacements entre les pays de l’Union européenne cet été devrait entrer en vigueur au 1er juillet. L’UE a lancé le 1er juin la plateforme destinée à assurer l’interopérabilité des pass sanitaires.

Sept pays se sont déjà connectés au réseau, dans le but de délivrer dès que possible les premiers certificats : Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Grèce, Croatie et Pologne.

En parallèle, les États multiplient les accords bilatéraux pour lever les frontières pour leurs ressortissants. L’on sait déjà par exemple que les citoyens tchèques pourront voyager sans entrave dans ces sept pays de l’UE : Autriche, Croatie, Allemagne, Hongrie, Slovaquie, Slovénie et Pologne

Le processus de vaccination, débuté au début de l’année, poursuit son cours à un rythme assez conforme à celui observé dans le reste de l’Union. La Slovaquie et la Tchéquie vaccinent un peu moins rapidement que l’UE dans son ensemble.

Tandis que la Hongrie, qui dispose d’une palette plus large de vaccins (incluant un vaccin russe et chinois), vaccine nettement plus rapidement. 43 % de la population adulte (âgée de plus de 18 ans) a déjà été vaccinée en Hongrie.

