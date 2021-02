Où en est la lutte contre la mafia du bois en Roumanie ? À l’Est du nouveau #5

Depuis plusieurs années désormais, la « mafia du bois » en Roumanie fait parler d’elle. À l’automne 2019, l’assassinat de deux gardes forestiers a mis en lumière les méthodes criminelles des trafiquants de bois dont les atteintes à la biodiversité étaient jusque-là perpétrées dans une relative impunité.

« À l’Est, du nouveau ! » est un magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Épisode n°5 : Où en est la lutte contre la mafia du bois en Roumanie ?

Depuis plusieurs années désormais, la « mafia du bois » en Roumanie fait parler d’elle. À l’automne 2019, l’assassinat de deux gardes forestiers a mis en lumière les méthodes criminelles des trafiquants de bois dont les atteintes à la biodiversité étaient jusque-là perpétrées dans une relative impunité.

Sylvain Moreau, journaliste et correspondant à Bucarest, nous éclaire sur les enjeux économiques et politiques liés à ce trafic et sur l’état de la lutte engagée contre ses animateurs.