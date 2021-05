L’immigration des Ukrainiens et des Biélorusses en Pologne reprend de plus belle

Après une stagnation l’an dernier en raison de la pandémie, l’immigration des Ukrainiens et des Biélorusses en Pologne repart à la hausse.

La Pologne est un pays attractif. Malgré la pandémie, le rythme de l’immigration n’a pas faibli en 2020, année où la Pologne a délivré 150 000 permis de séjour à des étrangers, approximativement comme l’année précédente.

Cette année 2021, les premières statistiques disponibles, sur la période janvier-avril, permettent d’entrevoir une reprise de l’immigration croissante observée ces dernières années en Pologne. Au cours des quatre premiers mois de l’année 2021, 50 000 permis de séjour ont été délivrés à des Ukrainiens, environ 5 000 à des Biélorusses et un peu moins de 2 000 à des Indiens, les trois groupes d’immigrants les plus nombreux.

Sa proximité géographique est un atout déterminant pour les Ukrainiens et les Biélorusses, de même que la proximité de la langue, avance « Gazeta Wyborcza ». Le journal ajoute que les procédures d’obtention de permis de séjour et de travail sont très simplifiées pour les migrants de ces deux pays et que les salaires y sont 4 à 5 fois plus élevés qu’en Ukraine et de 2 à 2,5 fois plus élevés qu’au Bélarus.

« Gazeta Wyborcza » anticipe un doublement de l’immigration biélorusse en Pologne cette année par rapport à la précédente. En 2019, 9 000 titres de séjour avaient été délivrés à des citoyens du Bélarus et un peu plus de 8 000 en 2020, année du coronavirus et de manifestations antigouvernementales réprimées dans le sang par le régime d’Aleksander Loukachenko. Si la tendance des premiers mois de l’année se poursuit, les Biélorusses seront environ 15 000 à recevoir un permis de séjour en Pologne en 2021.

L’économiste spécialiste des migrations Andrzej Kubisiak explique à « Gazeta Wyborcza » que, le plus souvent, les immigrants issus des pays voisins à l’Est de la Pologne arrivent comme travailleurs saisonniers – dans le tourisme, la restauration, la construction, l’industrie ou l’agriculture – avant de s’établir et de déposer une demande de permis de résidence.

Andrzej Kubisiak souligne que la Pologne n’a pas encore développé de véritable politique migratoire consistant à faire plus qu’accueillir des travailleurs dans les secteurs qui connaissent une pénurie de main-d’œuvre. Il souligne également que ce mouvement migratoire accélère la crise démographique que connait l’Ukraine.

Plus de 2,1 millions d’étrangers résident en Pologne, soit 5 % d’une population totale de 38 millions d’habitants, selon une étude démographique parue au mois de juin 2020. La moitié d’entre eux sont issus de l’Ukraine voisine.