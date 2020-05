Les villes polonaises pompent l’eau des piscines pour lutter contre la pénurie

Alors que la Pologne fait face à de graves pénuries d’eau, provoquées par l’une des pires sécheresses depuis plus d’un siècle et par des années de mauvaise gestion, les municipalités ont dû s’adapter. Certaines détournent déjà l’eau des piscines, tandis que d’autres trouvent des moyens d’améliorer la rétention d’eau de pluie et encouragent les citoyens à changer leurs habitudes de jardinage.



Cet article de Juliette Bretan a été publié le 7 mai sur Notes from Poland sous le titre original Poland cities pumping water from the swiming pools to fight shortages amid record drought. Traduction : Gwendal Piégais.

Une longue période de temps sec a entraîné une raréfaction de l’approvisionnement en eau : le niveau de la Vistule, qui traverse Varsovie, est en baisse depuis des semaines, une baisse d’au moins 25 cm en l’espace de quinze jours, selon TVN24.



En juillet de l’année dernière, année la plus chaude jamais enregistrée en Pologne, le niveau du fleuve était déjà descendu à son plus bas niveau : 34 cm. Au 14 avril 2020, cependant, le niveau à un endroit dans la capitale était déjà inférieur de 26 cm à celui de l’année précédente.



À la fin du mois dernier, le président polonais Andrzej Duda a appelé la population et les agriculteurs polonais à agir « rationnellement » dans leur utilisation de l’eau afin de maintenir l’approvisionnement pour le reste de l’année. Il a également promis aux agriculteurs – qui sont particulièrement touchés par les pénuries – qu’ils recevraient un soutien de l’État.



Parmi les diverses mesures en réponse à cette crise, Duda a annoncé que neuf grands réservoirs de stockage devaient être construits, ainsi que 30 de plus petites taille.

Entre-temps, les villes et les communautés ont déjà essayé de s’adapter à la sécheresse, notamment en mettant en œuvre certains programmes en profitant du confinement. Par exemple, dans le quartier de Praga à Varsovie, l’eau de la piscine Prawy Brzeg, qui n’a pas ouvert depuis le début de la pandémie, sera utilisée pour laver les rues et arroser la flore locale. L’eau sera pompée par les pompiers, rapporte Gazeta Wyborcza.



Un programme similaire a été mis en œuvre dans le village de Koziegłowy plus tôt cette semaine, la piscine d’Akwen faisant don de ses 600 000 litres d’eau à la communauté locale. Après le nettoyage de l’eau, les pompiers ont passé six heures à la distribuer aux résidents et aux agriculteurs, pour leurs jardins et parcelles agricoles.



Les pompiers ont distribué 600 000 litres de l’eau de la piscine d’Akwen aux résidents et aux agriculteurs, pour leurs jardins et parcelles agricoles.



La ville de Kielce, quant à elle, se prépare à mettre en œuvre un programme de rétention des eaux de pluie, qui verrait les résidents bénéficier d’un financement pour l’achat et l’installation de réservoirs pour l’eau de pluie ou la fonte des neiges et la construction de puits absorbants, entre autres équipements. En réponse aux pénuries d’eau de l’année dernière, Gdańsk est devenue la première ville de Pologne à lancer une initiative similaire, avec des jardins d’eaux souterraines et des parcs de rétention, rapporte SmogLab, une organisation environnementale.



« Il est impératif de prendre des mesures écologiques dans cette région… [lorsque] la Pologne est menacée par une sécheresse record », a déclaré le maire de Kielce, Bogdan Wenta, à Onet. « La mise en œuvre de ce projet sera une étape importante pour accroître la résilience de la ville aux phénomènes météorologiques et hydrologiques extrêmes… Cela se justifie à la fois sur le plan écologique et économique. »



Il y a également eu des appels à travers la Pologne pour que les citoyens réduisent la tonte des pelouses, de l’herbe et des plantes hautes améliorant ainsi l’humidité du sol. À Poznań, une « Coalition verte » locale a proposé qu’on repousse les tontes des pelouses municipales et des prairies urbaines.



Le parc national de Biebrza, le plus grand de Pologne, a subi son pire incendie depuis des décennies

Dans le cadre de son programme de prévention de la sécheresse, la ville de Łódź a prodigué des conseils aux habitants sur la façon de gérer l’utilisation de l’eau lorsqu’ils prennent soin de leurs jardins, rapporte Gazeta Wyborcza.



La sécheresse actuelle menace également la faune. Le mois dernier, State Forests, la société d’État de gestion forestière, a placé presque tout le couvert forestier sous alerte rouge, ce qui signifie «un risque élevé d’incendie de forêt».



Le parc national de Biebrza, le plus grand de Pologne, a subi son pire incendie depuis des décennies, très probablement déclenché par des agriculteurs brûlant illégalement de l’herbe, puis aggravé par la sécheresse. L’incendie a duré une semaine […].



À Wrocław, une ville de l’ouest de la Pologne, des abreuvoirs ont été installés dans 25 parcs à travers la ville pour les abeilles et les petits oiseaux, selon Gazeta Wyborcza. Les habitants ont également détourné l’eau d’un chantier de construction pour remplir un étang dans le district de Maślice, qui est un habitat pour la faune, rapporte Wirtualna Polska.



Bien que la Pologne ait connu un épisode de pluie ces derniers jours, les experts avertissent que cela ne suffit pas pour éviter les conditions sèches, l’humidité du sol ne revenant toujours pas à des normales saisonnières. Le service météorologique de l’État polonais, IMGW-PIB, a averti que les stations fluviales de toute la Pologne signalent toujours de faibles débits et niveaux d’eau, avec un risque de sécheresse persistant.