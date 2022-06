Sondage : Les Ukrainiens préfèrent Duda à Orbán

Parmi les dirigeants étrangers, les Ukrainiens plébiscitent le Polonais Andrzej Duda et le Britannique Boris Johnson. Sans surprise, le dirigeant hongrois n’est pas en odeur de sainteté, selon un récent sondage.

Parmi les dirigeants étrangers, les Ukrainiens ont une haute opinion du président polonais Andrzej Duda et du Premier ministre britannique Boris Johnson, selon une enquête menée par le groupe social Rating les 18 et 19 juin publiée par le site de Hromadske.

Approximativement 90 % des Ukrainiens ont une opinion positive de ces deux dirigeants de deux pays qui soutiennent activement l’Ukraine dans sa guerre de défense contre la Russie.

En outre, 89 % des répondants ont une opinion positive du président américain Joe Biden, 73 % du président de la Lituanie Gitanas Nausėda, et 71 % de la présidente de l’Union européenne Ursula von der Leyen.

Naturellement, le Russe Vladimir Poutine et son allié du Bélarus Alexandre Loukachenko sont les deux dirigeants les plus honnis, avec respectivement 98 % et 95 % d’opinion négative.

Au cours des deux derniers mois, l’opinion des Ukrainiens à l’égard du chancelier de la République fédérale d’Allemagne, Olaf Scholz (41 % d’opinions positives) a augmenté, contrairement aux présidents turc et français, Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron.

Viktor Orbán pas en odeur de sainteté

L’opinion à l’égard du premier ministre hongrois Viktor Orbán est particulièrement négative. 53 % ont une opinion négative de lui, 20 % une opinion positive et 20 % ne savent pas qui il est.

Au début du mois de mai, le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense, Oleksiy Danilov, a accusé la Hongrie de lorgner sur les territoires de l’ouest de l’Ukraine, où vit une petite minorité magyarophone.

Budapest a fait le choix de limiter son aide à l’Ukraine à l’aspect humanitaire, envoyant des vivres et du carburant et accueillant les réfugiés ukrainiens. La Hongrie a refusé, en revanche, la livraison et le transit d’armes via le territoire hongrois. Par ailleurs, Budapest n’a pas pris part au blocus contre le pétrole russe réclamé par Kiev, obtenant une exemption de l’Union européenne.

En revanche, la Hongrie est en faveur de l’octroi immédiat à l’Ukraine de statut de candidat à l’Union européenne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est récemment entretenu au téléphone avec Viktor Orbán, qu’il a remercié publiquement sur Twitter pour cette position diplomatique.