En mémoire de Nicolas Trifon, le libertaire aroumain

Nicolas Trifon, grand spécialiste francophone des Aroumains et excellent connaisseur de l’Europe centrale, est mort le 18 août.

Le Courrier d’Europe centrale a appris avec une grande tristesse la mort de Nicolas Trifon, le 18 août 2023. Il était le meilleur connaisseur en France du peuple aroumain, duquel il était issu et auquel il avait consacré sa thèse à l’EHESS en 1983 et un ouvrage de référence publié en 2005 : « Les Aroumains, un peuple qui s’en va ».

Nous avions eu la chance de croiser sa route à plusieurs reprises, à Budapest, au Kosovo et à Paris, souvent dans le cadre d’évènements organisés par Le Courrier des Balkans (CDB). Nicolas Trifon publiait des articles sur ce média, dont certains avaient été republiés sur Le Courrier d’Europe centrale, et y alimentait un blog.

Nous avions aussi publiés des textes inédits dont le dernier, daté du mois de janvier, rendait hommage à l’intellectuel hongrois de gauche Gáspár Miklós Tamás, qu’il connaissait bien. Dans un texte personnel intitulé « Ta grand-mère était à Trianon ! », il revenait sur son histoire familiale ancrée dans le multiculturalisme de la Transylvanie.

Son parcours de vie extraordinaire (relaté ici par le CDB) et son érudition, mêlés à sa gentillesse et sa simplicité, en faisaient une personnalité extrêmement attachante et qui nous manquera.