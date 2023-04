Dnipro : Un missile au cœur

Trois mois après une attaque au missile meurtrière contre la ville de Dnipro, les victimes sont encore sous le choc. Un reportage de Kristina Berdynskykh.

Il y a deux semaines, Iryna Spiesivtseva a emménagé dans un nouvel appartement à Dnipro avec son fils Zakhar, âgé de 8 ans, et leur chatte Bassia. L'appartement est très lumineux, l'entrée de l'immeuble est propre et la cour est agréable et bien rangée, explique Mme Spiesivtseva, 37 ans, qui travaille comme institutrice dans une garderie. Tout semble bien aller, mais cette femme ne se sent pas encore chez elle. Chez elle, c'était à dix minutes de là, dans un immeuble de neuf étages, situé au 118, quai de la Victoire. Elle y vivait dans l'appartement de trois pièces de ses parents décédés depuis longtemps, avec Zakhar, Bassia et un chinchilla nommé Sienia.

Le 14 janvier, un missile de croisière russe X-22 a frappé l'immeuble, détruisant complètement deux barres. Il y a maintenant un trou béant à la place des anciens appartements. Le bombardement a tué 46 personnes. « C'était le jour . . .