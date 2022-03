Le conflit qui fait rage en Ukraine depuis 2014, et qui a redoublé en intensité depuis l'invasion russe, se déroule sur une ligne de fracture confessionnelle. L'archimandrite Cyril Hovorun, prêtre et théologien orthodoxe revient sur les enjeux confessionnels dans la guerre qui oppose Russie et Ukraine. Propos recueillis par Gwendal Piégais . . .

Gwendal Piégais Doctorant en histoire Université de Bretagne occidentale, spécialisé en histoire militaire, Première Guerre mondiale, Europe Centrale, Russie impériale et soviétique