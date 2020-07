Avec la présidentielle en Pologne, « Trzaskowski a réussi à tourner la page de Donald Tusk »

La réussite du PiS repose en grande partie sur le fait qu’il a été le premier à proposer de récolter les fruits de la « transition ». Mais il aura désormais en la personne de Trzaskowski un adversaire « qui a réussi à se dégager d’un stigmate qui l’assimilait à la « vieille » PO de Donald Tusk ». Entretien avec Frédéric Zalewski, Maître de conférences de science politique et membre de la Société française d'études polonaises (SFEP).

Andrzej Duda, candidat du parti nationaliste et conservateur Droit et Justice (PiS), a été réélu pour cinq ans. Il a battu Rafał Trzaskowski de la Coalition civique (KO) 51% contre 49%, lors du second tour des élections présidentielles, le 12 juillet. Le Courrier d’Europe centrale a interrogé Frédéric Zalewski, Maître de conférences de science politique et membre de la Société française d'études polonaises (SFEP).

Le

Courrier d’Europe centrale . . .