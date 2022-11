Au cœur de l’Europe #1

Chaque mois l’émission « Au cœur de l’Europe », produite et diffusée en partenariat avec Euradio, vous offre un aperçu de l’actualité en Europe centrale, de Prague à Kyïv et de Tallinn à Bucarest.

Adrien Beauduin vous résume les nouvelles du mois et vous fait découvrir les thématiques couvertes dans les pages du Courrier d’Europe centrale. Politique, société, histoire, culture et économie… les sujets choisis par notre équipe de reporters jettent un regard unique et intime sur cette région coincée entre l’Ouest et l’Est, loin des stéréotypes et des idées reçues.

Ce mois-ci, nous évoquons les multiples aspects de l’Ukraine encore aux prises avec la brutale agression russe, de la mobilisation du milieu de l’éducation en Hongrie sur fond de crise économique, de l’attentat néonazi contre la communauté LGBT en Slovaquie, de la lutte pour les droits reproductifs des femmes qui continue en Pologne et du retour de la question migratoire dans la région. Pour finir, nous reviendrons sur les élections récentes en Tchéquie et en Lettonie.