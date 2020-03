Le coronavirus en Europe centrale – Fil d’actus pour suivre l’évolution de l’épidémie

Retrouvez ici les informations concernant la propagation de l’épidémie mondiale de coronavirus dans les pays d’Europe centrale. Encore faiblement touchée, la région se prépare à une forte augmentation du nombre de cas.

Vendredi 6 mars : 24 personnes encore en quarantaine en Hongrie

A l’issue de la cellule de crise mise sur pied pour la lutte contre l’épidémie, le Premier ministre Orbán a appelé à « la coopération de tous les Hongrois dans les situations inconfortables à venir » et assuré que « la cellule de crise se focalisera sur la protection des vies humaines. […] Il n’y aura pas d’obstacle financier à la lutte contre le virus ». 24 personnes sont en quarantaine et 230 échantillons sont en cours d’analyse à l’heure actuelle en Hongrie, a-t-il précisé. (MTVA)

Vendredi 6 mars : Premier cas de Coronavirus en Slovaquie

Le premier cas d’infection au COVID-19 a été confirmé en Slovaquie ce vendredi par le Premier ministre Peter Pellegrini. La personne infectée est un homme âgé de 52 ans qui n’a pas quitté le territoire slovaque récemment, mais dont le fils – qui ne présente aucun symptômes – s’est rendu à Venise. (The Slovak Spectator)

Jeudi 5 mars : 4 cas de coronavirus confirmés en Hongrie

Il s’agit de deux étudiants iraniens, de la compagne d’un des deux, et d’un ressortissant britannique. 39 personnes ont été placées en quarantaine. (MTVA)

Jeudi 5 mars : 12 cas confirmés en République tchèque

Toutes les personnes infectées ont contracté le virus à l’étranger et souffrent d’une forme modérée de la maladie. Parmi elles se trouve un médecin généraliste exerçant à Prague, de retour de vacances en Italie. (Radio Prague)

Jeudi 5 mars : premier cas en Pologne

Le premier cas de coronavirus a été rapporté en Pologne, à Zielona Góra, dans la province de Lubuskie, a annoncé le ministre de la Santé ministre Łukasz Szumowski. Le patient est un homme qui était à un carnaval en Allemagne. (Gazeta Wyborcza)

Lundi 2 mars : Une loi spéciale adoptée en Pologne

Se préparant à une probable flambée de coronavirus en Pologne, la Diète a adopté, à la quasi-unanimité, une loi spéciale explicitant les pouvoirs et responsabilités d’urgence des fonctionnaires et des entreprises. En ce qui concerne les entreprises, la loi oblige les employeurs d’offrir la possibilité à leurs employés de travailler à domicile lors d’une épidémie ; Elle encadre également les fermetures des crèches et des écoles ; Enfin, Les parents qui restent à la maison avec leurs enfants pourront bénéficier d’une allocation de garde durant 14 jours et les enseignants toucheront leur plein salaire. La loi donne aussi le droit au gouvernement d’identifier des zones à risque et de déterminer des zones d’exclusion, et étend ses droits en matière d’aménagement du territoire. L’ombudsman (la défenseure des droits) Ewa Łętowska s’est inquiétée de la portée de cette loi, craignant que le gouvernement n’abuse de sn pouvoir sous prétexte de santé publique. « La constitution spécifie [déjà] dans quelle mesure les droits de l’individu peuvent être limités pendant un état de urgence », a-t-elle déclaré à Gazeta Wyborcza. (Gazeta Wyborcza)

Dimanche 1er mars : Premiers cas en République tchèque

Les trois premiers cas de virus ont été confirmés en République tchèque. (Radio Prague)