Parti pris – Quand en 2014 Orbán a affiché au grand jour sa volonté de bâtir un État illibéral, c’est-à-dire un État « affranchi des dogmes et des idéologies qui ont cours à l’Ouest », son discours et sa formule sont passés relativement inaperçus. Fallait-il dire illibéral, antilibéral, ou alibéral, au juste, ce n’était pas très clair. En fait, le Hongrois n’a que très peu utilisée cette formule et l’a même abandonné complètement il y a plusieurs années déjà.

Paradoxalement, ce n’est que récemment, au moment des élections européennes que cette notion, cette « marque », a trouvé un écho. Essentiellement parce qu’elle a été mobilisée par Emmanuel Macron, jeune champion auto-proclamé des libertés et du libéralisme politique après son accession à la présidence de la République en France un an plus tôt, prêt à en découdre avec Trump, Salvini et autres Orbán.

Depuis, le front « illibéral », en Europe, désigne systématiquement la Pologne de Jarosław Kaczyński et la Hongrie de Viktor Orbán, les deux pays qui se sont ligués pour mener leur agenda souverainiste dirigé contre l’Union européenne. Au passage, deux pays très différents amalgamés abusivement. Avec leur mise à mal systémique de l’Etat de droit (par des attaques répétées contre l’indépendance de la Justice, de la liberté de la presse, des minorités), on en aurait presqu’oublié que d’autres pays bafouent l’État de droit et les libertés publiques, et pas des moindres.

La France d’Emmanuel Macron, par exemple : où la vie militante est désormais rythmée par la répression policière ; où les journalistes ne peuvent plus exposer ces violences policières comme bon leur semble ; où ils se font d’ailleurs parfois tabasser eux-mêmes par les forces de l’ordre pour ce qu’ils sont, des journalistes ; où des camps de migrants sont délogés manu militari ; où la rhétorique nationaliste d’inspiration trumpienne de polémistes en vogue essaime jusque dans les cercles du pouvoir et au sommet du ministère de l’Intérieur ; où la parole présidentielle fleure bon le paternalisme et flirte parfois même avec l’autoritarisme.

Il sera, par exemple, difficile pour Paris et d’autres d’en appeler à la retenue du régime hongrois si celui-ci venait à se trouver malmené dans la rue, dans un hypothétique avenir…

Les nationaux-conservateurs d’Europe centrale ne sont pas dupes. Pour preuve, le Fidesz hongrois et le PiS polonais ont l’intention de mettre sur pied un Institut de droit comparé. Le but : débusquer les atteintes aux libertés qui ont cours ailleurs en Europe. « On est pris pour des imbéciles », a dit le ministre hongrois des Affaires étrangères, lequel trouvera certainement de l’eau à apporter à son moulin dans les récentes législations françaises. Il sera, par exemple, difficile pour Paris et d’autres d’en appeler à la retenue du régime hongrois si celui-ci venait à se trouver malmené dans la rue, dans un hypothétique avenir…

Peut-être est-il temps de revoir cette grille de lecture par trop simpliste, libéraux/illibéraux, alors que la régression démocratique est manifeste presque partout – bien qu’à des stades et sous des formes différentes, selon les trajectoires historiques des pays et des sociétés. Et peut-être est-il temps d’abandonner pour de bon ce terme d’« illibéralisme » qui a trop longtemps fait écran de fumée à la réalité.