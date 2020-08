Les Bélarusses dans la rue pour défier Loukachenko, proclamé vainqueur de l’élection présidentielle [Direct]

Au Bélarus, le président sortant Alexandre Loukachenko a remporté l’élection présidentielle dimanche avec 80 % des suffrages, selon des résultats préliminaires officiels. Des milliers de personnes sont descendues dans plusieurs villes du pays pour exprimer leur colère face à ce qui apparaît comme une mascarade. Les forces de police ont fait usage de brutalité pour contenir le mouvement de protestation. [Direct]

Le direct

Lundi 10 août, 11h – Le président ukrainien Volodomyr Zelensky a publié, sur sa page Facebook, un message au sujet de la situation au Bélarus. « Le Bélarus doit, dans ses actions, respecter au maximum les normes démocratiques universellement reconnues dans le monde civilisé. Il doit essayer de garantir à son peuple ses droits et ses libertés dans leur intégralité. C’est la seule façon de préserver l’espoir d’une sortie de crise.

L’Ukraine, et moi-même, avons tout intérêt à ce que le Bélarus devienne un pays véritablement indépendant et démocratique, doté d’une économie forte et d’une société stable. Le Bélarus est notre voisin le plus proche et nous nous soucions donc de ce qui s’y passe et de ce qui arrivera à nos amis. »

Lundi 10 août, 10h30 – Le président du Conseil des ministres polonais, Mateusz Morawiecki, a demandé la convocation d’un sommet de l’Union européenne sur la situation au Belarus.

« La Pologne a une responsabilité vis à vis de ses voisins les plus proches. Par conséquent, le président du Conseil des ministres polonais, Mateusz Morawiecki a adressé une lettre à Charles Michel, président du Conseil européen, et à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, au sujet de la convocation d’un sommet extraordinaire sur les événements au Belarus », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

« Nous devons être solidaires avec les Bélarusses dans leur quête de liberté, » ajoute le communiqué (Source : TVN24).

Lundi 10 août, 10h – Le président russe Vladimir Poutine a félicité Loukachenko pour sa victoire à l’élection présidentielle. Selon le dirigeant russe, le développement des relations entre la Russie et la Biélorussie répond aux intérêts fondamentaux de ces deux peuples frères (Source : Agence Tass).

Lundi 10 août, 9h45 – Le président chinois Xi-Jinping a été le premier chef d’État à envoyer un message de félicitations au président bélarusse Alexandre Loukachenko.

“Au nom du gouvernement chinois, du peuple chinois et de moi-même, je voudrais exprimer mes félicitations et mes meilleures salutations. Je suis convaincu que sous votre direction, le Belarus atteindra certainement de nouveaux sommets dans la construction de l’État”, peut-on lire dans le message (Source : BelTA).

Lundi 10 août, 9h40 – Après une nuit de manifestations violemment réprimées à Minsk, et d’affrontements dans plusieurs villes du Belarus, le Centre des droits de l’Homme Viasna rapporte qu’un manifestant aurait perdu la vie. L’homme aurait été renversé par le conducteur d’un véhicule des forces de l’ordre, qui n’a pas hésité à rouler à travers la foule (Source : Tass et Reuters).

Le conducteur de ce véhicule des forces de l'ordre n'a pas hésité à rouler à travers la foule, renversant au moins une personne. #Belarus https://t.co/VkGbouIpT2 — Le Courrier d'Europe centrale (@CEuropeCentrale) August 9, 2020

Lundi 10 août, 8h50 – Selon les résultats préliminaires de l’élection présidentielle au Bélarus, annoncés par la Commission électorale lundi matin, le président sortant Aleksandre Loukachenko a obtenu 80,23 % des voix, ne laissant que 9,9 % des suffrages à sa première rivale Svetlana Tikhanovskaya. 5 798 908 personnes ont participé au voté, soit 84,23% des électeurs éligibles. Ces résultats contredisent nettement les remontées de différents bureaux de vote où la candidate Tikhanovskaya s’est imposée. (Source : BelTA, l’Agence de presse d’État)

Lundi 10 août, 8h30 – La police anti-émeute OMON a été déployée en grand nombre pour disperser les manifestants pacifiques qui sont descendus dimanche soir dans les rues de Minsk, pour exprimer leur indignation face aux résultats du scrutin qu’ils estiment truqués. Les forces de police ont fait usage de gaz lacrymogènes, de coups de matraque, de tirs de balles en caoutchouc, de canons à eau et de grenades assourdissantes. Après minuit, la candidate Svetlana Tikhanovskaya, privée de l’internet dans son QG, a lancé un appel pour que la police cesse les violences. (Source : Belsat)

Dimanche 9 août, 23h – Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Minsk, ainsi que dans des villes de province. Ils font face aux forces de l’ordre, policiers et bataillons d’Omon. Les automobilistes défilent en klaxonnant dans les rues qui sont encore accessibles. Dans certains secteurs, les forces de l’ordre et les manifestants se font face, presque en bataille rangée. La foule lance des pommes sur les policiers qui utilisent des grenades de désencerclement ou lacrymogènes. Sources : vidéos, contenu généré par les utilisateurs (CGU), relayées par Franak Viačorka.

The dramatic video of the crackdown in Minsk. Happening now. pic.twitter.com/LOZb0uRaqx — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 9, 2020

In Minsk protesters occupied the entire area around Stela and the WWII museum. Police are waiting for reinforcement pic.twitter.com/aanwPRe0IS — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Dimanche 9 août, 20h10 – Des rassemblements s’organisent déjà dans quelques villes comme Moguilev ou Baranovitchi, mais la police procède aussitôt à des arrestations.

People start gathering in Mogilev. There are also reports from Baranovichi and Berezino https://t.co/QkFc9F1JBD — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

In Mogilev OMON is trying to disperse people. Unsuccessfully, more and more keep coming pic.twitter.com/Z2wKcgXNN7 — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Dimanche 9 août, 19h30. Témoignages collectés par notre correspondante, dans les rues de Minsk – « Je travaille dans le secteur des nouvelles technologies, c’est un monde à part, nous avons plus de libertés. Beaucoup de mes amis ont peur de perdre leur emploi, ce qui n’est pas mon cas » Alex, 25 ans.

« L’ambiance à Minsk, avec tous ces véhicules militaires, me fait très peur. Mais j’irai manifester ce soir, parce que c’est notre seule chance de nous exprimer ! » Anonyme

Dimanche 9 août, 19h15 – Le Laboratoire de Recherche Sociologique de la Jeunesse RSOO (BKMO), institut d’État, vient de rendre public un sondage effectué dans différents bureaux de vote. Il délivre le résultat suivant, déjà très contesté par l’opposition : Alexandre Loukachenko l’emporterait avec 79,7%, le vote « Contre tous » 9,2%, Svetlana Tikhanovskaïa 6,8%, Anna Kanopatskaïa 2,3%, Andreï Dmitriev 1,1%, Sergeï Cherechen 0,9%. Plusieurs voix de l’opposition dénoncent déjà l’improbabilité de la place de Svetlana Tikhanovskaïa, en troisième place seulement. Source : Dojd.

Dimanche 9 août, 18h40. Témoignage de notre correspondante à Minsk – « Les réseaux sociaux ne fonctionnent pas, à part Telegram, épisodiquement, mais l’accès à certains sites internet, même ceux de tyt.by ou RFE/RL, est difficile. Plus le temps passe, et moins il y a de réseaux. »

« On voit qu’il y a moins de monde que d’habitude dans les restaurants, les cafés, les magasins, cet après-midi. »

« Beaucoup de gens portent un bracelet blanc [en témoignage de soutien à l’opposition] – en caoutchouc, en ruban fin ou gros grain, en cuir, en gaze, en perles, en macramé, j’ai vu de tout. Il y en a aussi sur les antennes des voitures et dans les cheveux des filles. Des familles entières sont habillées tout en blanc ou alors le haut blanc et le bas rouge, couleurs du Bélarus indépendant. »

Dans les rassemblements de l'opposition, vous avez sans doute remarqué la présence d'un drapeau blanc traversé par une bande rouge horizontale. Découvrez l'histoire de ce symbole, né durant la République Populaire Bélarusse, dans cet article de @GPiegais. https://t.co/8MuqGb7guS pic.twitter.com/PCadWn0FXX — Le Courrier d'Europe centrale (@CEuropeCentrale) August 9, 2020

Dimanche 9 août, 18h40. Témoignages collectés par notre correspondante, dans les rues de Minsk – « J’admire le courage de Svetlana Tsikhanovskaïa ! Je l’aime beaucoup, c’est une femme simple, pas une politicienne. Moi, je ne suis pas courageuse, j’ai une entreprise qui marche bien, et j’ai peur de la perdre si je critique le pouvoir. » Ala, 40 ans.

« Je veux du changement, peu importe d’où il vient. Je n’en peux plus d’Alexandre Loukachenko. Je ne pense pas que nous pourrions avoir un président pire que lui. » Loudmilla, 57 ans.

Dimanche 9 août, 18h – Le verrouillage du centre de Minsk, par les forces de police, se poursuit. Tout le quartier du Palais de la République est désormais bloqué. Ces rues et les parcs alentours avaient été le théâtre de protestations et de manifestations durant l’élection présidentielle de 2010.

#Belarus. Many streets in the city centre of #Minsk are blocked, such as the Palace of the Republic area with a large square, and the area around the parliament building. Courtyards are closed. In 2010,protesters filled the main street. Now the authorities want to prevent this pic.twitter.com/sih0TUX5Li — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 9, 2020

Dimanche 9 août, 17h45 – Dans de nombreux bureaux de vote à Minsk, il y encore des files d’attente très étendues, longues de plus d’un kilomètre dans certains cas. Des observateurs indépendants affirment que, dans plusieurs bureaux, le taux de participation a déjà dépassé 100%. De nombreuses fraudes ont été signalées. Source : Tut.by.

Dimanche 9 août, 17h – Des photos et des informations circulant sur différents canaux Telegram rapportent que la police et les bataillons d’Omon sont en train de bloquer l’accès à plusieurs lieux du centre de Minsk, comme la Place de l’indépendance ou la Place d’octobre.

Dimanche 9 août, 15h25 – Le site d’information Tut.by vient de diffuser plusieurs clichés montrant 7 autobus remplis de bataillons de la police anti-émeute (Omon), équipés de boucliers, dans la rue Yakub Kolas, dans les quartiers nord-est de Minsk. Interrogés sur la raison de leur présence, ils ont répondu qu’ils étaient là pour disperser les manifestants. Source : Tut.by.

Dimanche 9 août, 14h51 – D’après le journaliste bélarusse Franak Viačorka, « de facto, l’état d’urgence a été instauré à Minsk. Les places centrales et les bâtiments administratifs sont bloquées. La police et les soldats sont partout. »

#Belarus. Right now in the #Minsk city centre. It is not far from one of the #Lukashenko’s residencies. I expect the worst pic.twitter.com/3AVqgaIvJ2 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 9, 2020

Dimanche 9 août, 14h30 – Des troupes et des blindés continuent d’affluer vers Minsk. Plusieurs grands axes sont déjà fermés par l’armée. Sources : tut.by, Nexta et Belsat.

Lots of photos and videos being shared of army trucks in Minsk#Belarus #electby pic.twitter.com/JGuXjKx8sA — Janek Lasocki (@JanekLasocki) August 9, 2020

Dimanche 9 août, 14h – Le chef de la Commission Électorale Centrale bélarusse a déclaré qu’à 14h00 le taux de participation dans le pays était de plus de 65%. La Commission Électorale avance également que ce fort taux de participation est dû au grand nombre de votes anticipés ayant eu lieu dans la semaine.

Dimanche 9 août, 14h – Trois journalistes du media russe indépendant Dojd ont été arrêtés à Minsk, en pleine rue. Dans les jours précédents l’élection, le Bélarus n’a délivré que très peu d’accréditations aux journalistes présents dans le pays, rendant possible toute une série d’arrestations arbitraires. Source : Dojd et Belsat.

Задержание наших журналистов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Они не выходят на связь pic.twitter.com/eigJAouvko — Дождь (@tvrain) August 9, 2020

Dimanche 9 août, 14h – Veronika Tsepkalo, la représentante de l’équipe de campagne de Svetlana Tsikhanovskaïa, a quitté la Biélorussie. Source : Tut.by.

Dimanche 9 août – D’après l’ONG Pravo Vibora (Le droit de choisir), plus de 30 observateurs indépendants du scrutin auraient été arrêtés par les autorités bélarusses.

Dimanche 9 août, 12h30 – Le chef de la Commission Électorale Centrale bélarusse a déclaré qu’à 12h00 le taux de participation dans le pays était de plus de 54%. « Les élections dans le pays ont eu lieu », a déclaré Lydia Ermoshina, présidente de la Commission (Source : tut.by). Des journalistes et des membres de l’opposition craignent que les autorités se servent de ces chiffres pour fermer de manière anticipative les bureaux de vote, voire déclarer l’état d’urgence.

Dimanche 9 août, 12h – Plusieurs témoins font état de falsifications flagrantes du processus électoral. La gardienne de l’école de Minsk numéro 204 a par exemple déclaré avoir compté chaque électeur entré dans le bureau de vote et que ce chiffre était 4 fois inférieur à celui donné par les assesseurs. Une vidéo, pour le moins cocasse, montre une femme sortir d’un bureau de vote par la fenêtre, à l’aide une échelle tenue par la police. Elle tient vraisemblablement des bulletins de vote retirés des urnes.

Seems like too many people voted for Tikhanovskaya already. The number of ballots doesn't add up because of early vote rigging. Police had to bring a ladder and commission members are climbing out of polling station with full bags pic.twitter.com/NjzKcANUop — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Dimanche 9 août, 10h15 – Internet est ralenti ou coupé dans plusieurs villes bélarusses, rapporte le journaliste Franak Viačorka sur Twitter.

That's it! Election Day in Belarus. Right now in central Minsk Facebook (incl. Messenger), YouTube, Instagram, WhatsApp, Viber are all blocked via mobile internet. Two major grassroots-driven platforms Онлайн-платформа Голос and ZUBR are also blocked. App Store is also blocked! pic.twitter.com/fvPqJVpUBq — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 9, 2020

Dimanche 9 août, 9h50 – Sept personnes de l’équipe de campagne de Svetlana Tsikhanovskaïa ont été arrêtées hier ou aujourd’hui. (Source : tut.by)

Dimanche 9 août, 9h – L’armée prend part à la surveillance des rues de Minsk, ainsi qu’au contrôle de véhicules entrant dans la ville. (Source : Hanna Liubakova).

Samedi 8 août – Le dispositif policier à Minsk, déjà préalablement renforcé, s’est vu affermi par l’arrivée d’unités de l’armée, notamment de nombreux véhicules blindés. (Source : tut.by)

Samedi 8 août, 22h – La candidate de l’opposition, Sveatlana Tsikhanouskaïa, a fui son appartement, après avoir repéré des agents du gouvernement devant son immeuble. (Source : tut.by.)

Samedi 8 août – Des centaines de voitures klaxonnent dans le centre de Minsk (ainsi que dans les régions). Des piétons font le signe de la victoire. La police anti-émeute (Omon) a procédé a de nombreuses arrestations en pleine rue. Source : Tut.by.

Samedi 8 août – Un enregistrement sonore révèle une leçon de fraude donnée aux assesseurs des commissions électorales bélarusses. Les voies comptabilisées doivent correspondre à des chiffres donnés d’avance. On attribue déjà 67% des voix en faveur de Loukachenko, et seulement 7% pour Svetlana Tikhanovskaïa. (Source : Tut.by et Belsat).

Vendredi 7 août – À Minsk, alors qu’un rassemblement de l’opposante et candidate à la présidentielle Svetlana Tsikhanovskaïa était annulé, deux DJs Bélarusses ont fait prendre un tournant inattendu à un concert organisé par les autorités.

Quelles sont nos sources ?

Nous nous appuyons sur les informations transmises par plusieurs contacts sur les lieux, sur des confrères journalistes à Minsk, ainsi que sur des médias bélarusses jugés fiables, comme Tut.by, site d’information et de service indépendant en langue russe, au Belarus.



Photo en Une : Vasily Fedosenko / Reuters / Forum